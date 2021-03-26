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Кузяев второй раз подряд признан игроком месяца в «Зените»

16:30
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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев стал лучшим игроком команды в марте, по мнению болельщиков.

28-летний футболист набрал 37,96 процентов голосов. Он опередил Вендела (35,57%) и Вячеслава Караваева (9,01%).

В марте Кузяев в трех матчах за «Зенит» сделал 2 результативные передачи. Отметим, футболист признан лучшим игроком месяца второй раз подряд.

После 23 туров «Зенит» набрал 48 очков и занимает 1 место в турнирной таблице.

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