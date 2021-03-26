Кузяев второй раз подряд признан игроком месяца в «Зените»
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев стал лучшим игроком команды в марте, по мнению болельщиков.
28-летний футболист набрал 37,96 процентов голосов. Он опередил Вендела (35,57%) и Вячеслава Караваева (9,01%).
В марте Кузяев в трех матчах за «Зенит» сделал 2 результативные передачи. Отметим, футболист признан лучшим игроком месяца второй раз подряд.
После 23 туров «Зенит» набрал 48 очков и занимает 1 место в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю