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«Уфа» разгромила «Зенит-Ижевск» в контрольном матче

17:26
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«Уфа» 26 марта в контрольном матче разгромила представителя Олимп-ПФЛ «Зенит-Ижевск» (7:1).

По дублю на свой счет записали Тимур Жамалетдинов, Парфе Бизоза и Дмитрий Сысуев, с пенальти голом отметился Владислав Камилов. Кто забил у «Зенита», неизвестно.

После 23-х туров Тинькофф РПЛ «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице с 14 очками, «Зенит-Ижевск» — 13-й в группе 4 ПФЛ (восемь очков).

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