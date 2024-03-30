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30 марта, 22:42

«Спартак» не забил в третьем матче РПЛ подряд — это повторение антирекорда клуба

«Спартак» повторил антирекорд клуба по безголевой серии в РПЛ
Кирилл Бурдаков
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«Спартак» — «Урал».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» все еще не может забить первый гол в чемпионате в 2024 году.

После ничьей с «Зенитом» и поражения от «Факела» красно-белые не справились и с «Уралом» (0:0). Команда Абаскаля повторила клубный антирекорд в высшем российском дивизионе. В 1993-м подобный провал постиг Олега Романцева, в 2003-м — Владимира Федотова, а в 2014-м — Дмитрия Гунько.

Кстати, теперь для повторения худшей спартаковской серии достаточно будет не забивать на протяжении 17 минут в следующем туре против «Динамо».

Все случаи, когда «Спартак» не забивал в трех матчах чемпионата подряд

Сезон

Тренер

Дата

Соперник

Счет

Минуты без голов

1993

Олег Романцев

20 сентября

Торпедо (д)

0:0

297

24 сентября

Текстильщик (г)

0:0

3 октября

Ротор (г)

0:1

2003

Владимир Федотов

20 октября

ЦСКА (д)

0:0

307

25 октября

Спартак-Алания (г)

0:3

1 ноября

Торпедо-Металлург (д)

0:2

2013/14

Дмитрий Гунько

22 марта

Краснодар (г)

0:4

284

30 марта

Локомотив (г)

0:0

4 апреля

Урал (д)

0:1

2023/24

Гильермо Абаскаль

2 марта

Зенит (г)

0:0

290

10 марта

Факел (д)

0:2

30 марта

Урал (д)

0:0

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ФК Спартак (Москва)
2
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
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