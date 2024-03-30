«Спартак» не забил в третьем матче РПЛ подряд — это повторение антирекорда клуба
«Спартак» все еще не может забить первый гол в чемпионате в 2024 году.
После ничьей с «Зенитом» и поражения от «Факела» красно-белые не справились и с «Уралом» (0:0). Команда Абаскаля повторила клубный антирекорд в высшем российском дивизионе. В 1993-м подобный провал постиг Олега Романцева, в 2003-м — Владимира Федотова, а в 2014-м — Дмитрия Гунько.
Кстати, теперь для повторения худшей спартаковской серии достаточно будет не забивать на протяжении 17 минут в следующем туре против «Динамо».
Все случаи, когда «Спартак» не забивал в трех матчах чемпионата подряд
|
Сезон
|
Тренер
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Минуты без голов
|
1993
|
Олег Романцев
|
20 сентября
|
Торпедо (д)
|
0:0
|
297
|
|
|
24 сентября
|
Текстильщик (г)
|
0:0
|
|
|
|
3 октября
|
Ротор (г)
|
0:1
|
|
2003
|
Владимир Федотов
|
20 октября
|
ЦСКА (д)
|
0:0
|
307
|
|
|
25 октября
|
Спартак-Алания (г)
|
0:3
|
|
|
|
1 ноября
|
Торпедо-Металлург (д)
|
0:2
|
|
2013/14
|
Дмитрий Гунько
|
22 марта
|
Краснодар (г)
|
0:4
|
284
|
|
|
30 марта
|
Локомотив (г)
|
0:0
|
|
|
|
4 апреля
|
Урал (д)
|
0:1
|
|
2023/24
|
Гильермо Абаскаль
|
2 марта
|
Зенит (г)
|
0:0
|
290
|
|
|
10 марта
|
Факел (д)
|
0:2
|
|
|
|
30 марта
|
Урал (д)
|
0:0
|
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
6
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
7
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
8
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
9
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5