Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:41

Гончаренко: «Очень эмоциональный матч со «Спартаком», много единоборств»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал игру команды в матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

— Очень эмоциональный матч, много единоборств. Если в прошлых матчах нам не хватало командного взаимодействия, напора, страсти, движения, агрессии, то сегодня все было с лихвой. Я считаю, что мы заслужили этот результат. Можно говорить, что были моменты у «Спартака», но и мы могли забить гол. Считаю, что очень хорошо поработали, как в защите, так и правильно обороняясь против «Спартака», — сказал Гончаренко.

— «Урал» с первого тайма делал все, чтобы убить игровое время. Это была ваша установка, или команда действовала так по ситуации?

— Понятно, если ты рассчитываешь на победу и не к тому результату приходишь, начинаешь искать другие моменты. Понятно, что мы должны были иногда брать паузу, понимать, когда ее брать. Если игра интенсивная, понятно, что нам нужно было взять кислород. Но установки тянуть специально время не было.

— Сегодняшняя игра началась с минуты молчания? Как вы и команда восприняли эту новость? Хотели ли легионеры покинуть Россию?

— Последнее точно нет. Была длительная пустота в глазах, оцепенение. Мы все приносим слова поддержки родным и близким, это страшное событие. У нас был такой шок, на целый день. Было видно, что команда сильно переживала.

— Почему вы покинули пресс-конференцию после матча «Урал» — «Локомотив»?

— Я замерз. Было холодно.

Денис Кулаков и&nbsp;Антон Зиньковский. «Спартак»: ноль голов в трех весенних матчах РПЛ. Но где пенальти за фол на Зиньковском?

Софья Грецкая

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
0
Читайте также
De Telegraaf: Промеса перевели в тюремный комплекс «Аль-Авир»
Спецслужбы Франции рекомендовали отменить церемонию открытия Олимпиады-2024
Захарова посоветовала купить главе МИД ФРГ Бербок карту и учебник истории
«Локомотив» - в полуфинале Кубка Гагарина! «Авангард» не спасли ни суперсейв вратаря, ни безумный рык тренера
Террористы после атаки на «Крокус» поехали в Киев за вознаграждением
На Украине признали невозможность перебрасывать резервы из-за проблем в энергетике
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
Гончаренко рассказал, кто помогает ему выбирать состав на матч
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
«Спартак» не забил в третьем матче РПЛ подряд — это повторение антирекорда клуба
Гончаренко — самый неудобный соперник для Абаскаля
Зарема — о словах Абаскаля про Бога: «Так Жданова и Матыцина еще никто не называл»
Мяч как шапка, акробат Умяров, «крылья» Абаскаля и медитации Джикии: нули «Спартака» и «Урала»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гончаренко — самый неудобный соперник для Абаскаля

«Спартак» не забил в третьем матче РПЛ подряд — это повторение антирекорда клуба
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости