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30 марта, 22:49

Гончаренко рассказал, кто помогает ему выбирать состав на матч

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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко ответил на вопрос, кто помогает ему выбирать состав на матч. 30 марта команда сыграла вничью со «Спартаком» (0:0) в 22-м туре РПЛ.

— Кто помогает вам выбирать состав?

— Помощники, оценка тренировочного процесса.

— К высшим силам не обращаетесь?

— Понятно, что Абаскалю, имея такую скамейку, тяжело. Условно Медину оставить на скамейке или Бонгонду, Игнатова. У нас немного другая ситуация.

Перед матчем с «Уралом» главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сказал, что стартовый состав ему помогает определять Бог.

Денис Кулаков и&nbsp;Антон Зиньковский. «Спартак»: ноль голов в трех весенних матчах РПЛ. Но где пенальти за фол на Зиньковском?

Софья Грецкая

ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
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 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
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 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
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 Факел 20 6 7 7 18-20 25
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