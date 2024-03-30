Гончаренко рассказал, кто помогает ему выбирать состав на матч

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко ответил на вопрос, кто помогает ему выбирать состав на матч. 30 марта команда сыграла вничью со «Спартаком» (0:0) в 22-м туре РПЛ.

— Кто помогает вам выбирать состав?

— Помощники, оценка тренировочного процесса.

— К высшим силам не обращаетесь?

— Понятно, что Абаскалю, имея такую скамейку, тяжело. Условно Медину оставить на скамейке или Бонгонду, Игнатова. У нас немного другая ситуация.

Перед матчем с «Уралом» главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сказал, что стартовый состав ему помогает определять Бог.

Софья Грецкая