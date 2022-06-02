Калининград не претендует на проведение матча за Суперкубок России

Министр спорта калининградской области Наталья Ищенко заявила, что город не не претендует на проведение матча за Суперкубок России 2022 года.

«Стадион «Калининград» проходит плановую реновацию основного натурального поля и замену синтетического покрытия вокруг газона, поэтому заявку на Суперкубок-2022 регион не подавал», — приводит слова Ищенко «РИА Новости».

Ранее заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов сообщил, что Калининград, Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Сочи находятся в списке претендентов на проведение встречи.

В матче за Суперкубок России сыграют «Зенит», ставший победителем Тинькофф РПЛ сезона-2021/22, и «Спартак», обладатель БЕТСИТИ Кубка России.