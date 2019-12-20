«Спартак» показал один день из жизни Бакаева

Пресс-служба «Спартака» показала один день из жизни полузащитника Зелимхана Бакаева. На ролике показано прибытие игрока на тренировку. Футболист приезжает раньше всех.

В текущем сезоне игрок провел 23 матча в составе красно-белых, забил 8 голов и отдал 8 передач.

? Идеальный вечер пятницы: в свежем выпуске программы «Один день» мы познакомимся поближе с полузащитником нашей команды Зелимханом Бакаевым!



? нет машины?!

1? но первый на базе с утра

? дебют в основе «Спартака»

? любимая кухня



FULL ??https://t.co/sHa1JXjPBe pic.twitter.com/xxHWFCUy04 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 20 декабря 2019 г.

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