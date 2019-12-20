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«Спартак» показал один день из жизни Бакаева

19:03

Пресс-служба «Спартака» показала один день из жизни полузащитника Зелимхана Бакаева. На ролике показано прибытие игрока на тренировку. Футболист приезжает раньше всех.

В текущем сезоне игрок провел 23 матча в составе красно-белых, забил 8 голов и отдал 8 передач.

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