«Спартак» намекнул на трансфер парагвайского защитника Дуарте

«Спартак» намекнул на трансфер защитника Алексиса Дуарте из «Серро Портеньо».

«Hay muchas formas del arte...» — гласит запись под видео в социальных сетях.

Ранее на сайте парагвайского клуба появилось сообщение, что 22-летний игрок в ближайшее время отправится в Европу, чтобы пройти медицинское обследование и подписать новый контракт до июня 2027 года.

Дуарте выступал в «Серро Портеньо» с 2019 года. Всего за клуб он провел 107 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.