Дуарте будет выступать по 4-м номером за «Спартак», Тавареш — под 20-м

Новички «Спартака» Алексис Дуарте и Томаш Тавареш определились с игровыми номера.

Алексис выбрал в «Спартаке» 4-й номер, а Томаш — 20-й, сообщает сайт клуба.

«Желаем нашим новичкам успехов и больших побед с красно-белыми!» — говорится в заявление клуба.

Контракт с Дуарте подписан до 30 июня 2027 года, а Тавареша — до 30 июня 2026-го с опцией продления на год в случае наступления определенных условий.