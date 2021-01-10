«Спартак» подтвердил продление контрактов с Ребровым и Ещенко
16:00
Как ранее сообщал «СЭ», вратарь Артем Ребров и защитник Андрей Ещенко продолжат карьеру в «Спартаке».
По данным официального сайта красно-белых, футболисты продлили контракты с клубом до лета 2022 года.
Ребров перешел в «Спартак» в 2011 году. Ещенко присоединился к команде летом 2016 года. Оба игрока стали чемпионами страны и обладателями Суперкубка России в 2017 году.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-01-10-spartak_prodlil_kontrakty_s_andreyem_yeshchenko_i_artmom_rebrovym/
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