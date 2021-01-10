«Спартак» продлил контракты с Ребровым и Ещенко

«Спартак» продлил еще на год соглашения с футболистами команды Артемом Ребровым и Андреем Ещенко, чьи контракты истекали летом 2021 года. Об этом «СЭ» сообщил директор департамента по связам с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

«Клуб продлил еще на год контракты с Артемом Ребровым и Андреем Ещенко. Рассчитываем, что они продолжат работать на благо команды», — сказал Фетисов.

Ребров перешел в «Спартак» в 2011 году. Ещенко присоединился к команде летом 2016 года. Оба игрока стали чемпионами страны и обладателями Суперкубка России в 2017 году.

(Артем Калинин)