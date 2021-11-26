«Спартак» подтвердил, что ведет переговоры с инвесторами из ОАЭ о продаже акций клуба
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что московский клуб ведет переговоры с рядом инвесторов из ОАЭ о продаже акций.
«Новости о переговорах имеют под собой основания. Но больше добавить нечего. Это решается на уровне акционеров», — сказал Зеленов ТАСС.
В начале ноября сообщалось, что в Москве находятся английские представители арабской компании City Football Group — спортивной бизнес-империи, принадлежащей шейхам из ОАЭ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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