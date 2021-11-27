В «Уфе» назвали поступившие предложения по Агаларову «не достойными форварда сборной России»
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал об интересе к форварду Гамиду Агаларову со стороны других клубов.
«И мы, и Гамид, и его представители понимаем, что поступающие пока предложения не достойны лучшего, как мы уверены, нападающего России. И мы, и Гамид считаем, что надо посмотреть, подождать. Надо доказать всем, что это не временный успех, и только потом принимать решение.
Может ли «Уфа» продать его в зимнее трансферное окно? Думаю, что это маловероятно. Некоторые журналисты пишут, что, по их мнению, он во второй половине сезона сдуется. Давайте посмотрим, сдуется или нет», — приводит слова Мурзагулова ТАСС.
В текущем сезоне 21-летний форвард провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил 13 голов. Агаларов лидирует в чемпионате по этому показателю.
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