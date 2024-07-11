«Спартак» подарил футболку греческому теннисисту Циципасу
«Спартак» отправил футболку клуба греческому теннисисту Стефаносу Циципасу.
«Конечно, мы знаем, что Стефанос является нашим болельщиком. Мы знаем, что он хотел футболку, и мы уже отправили ему ее в подарок», — цитирует ТАСС генерального директора красно-белых Олега Малышева.
Малышев добавил, что «Спартак» готов пригласить греческого теннисиста на матч.
Ранее 11-я ракетка мира в интервью «СЭ» рассказал, что с детства болеет за красно-белых и был бы счастлив получить клубную футболку.
Циципас по материнской линии является внуком бывшего футболиста и тренера «Спартака» олимпийского чемпиона Мельбурна-1956 Сергея Сальникова.
Источник: ТАСС
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
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|21.07
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Ахмат – Краснодар
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
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Пари НН – Рубин
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