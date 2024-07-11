В «Пари НН» считают, что поле футбольного стадиона не пострадает после проведения матча КХЛ
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов считает, что поле стадиона «Нижний Новгород» не должно пострадать после проведения матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Если в прошлом году, когда этот матч планировали, подготовку начинали накануне холодного периода, то, насколько я знаю, этим проектом занимаются с весны. Поэтому технологически, если все принципы будут выдержаны, проблемы для поля не может быть», — цитирует Мелик-Гусейнова ТАСС.
Ранее гендиректор нижегородского «Торпедо» Александр Харламов заявил, что клуб ведет работу над тем, чтобы провести в начале января матч КХЛ на стадионе «Нижний Новгород».
Источник: ТАСС
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Ростов – ЦСКА
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|20.07
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Оренбург – Спартак
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Ахмат – Краснодар
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