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Сегодня, 17:38

В «Пари НН» считают, что поле футбольного стадиона не пострадает после проведения матча КХЛ

Руслан Минаев
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов считает, что поле стадиона «Нижний Новгород» не должно пострадать после проведения матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Если в прошлом году, когда этот матч планировали, подготовку начинали накануне холодного периода, то, насколько я знаю, этим проектом занимаются с весны. Поэтому технологически, если все принципы будут выдержаны, проблемы для поля не может быть», — цитирует Мелик-Гусейнова ТАСС.

Ранее гендиректор нижегородского «Торпедо» Александр Харламов заявил, что клуб ведет работу над тем, чтобы провести в начале января матч КХЛ на стадионе «Нижний Новгород».

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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