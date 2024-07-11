Metaratings: «Балтика» ведет переговоры о переходе Зорина и готова взять в аренду Мелешина
«Балтика» ведет переговоры со «Спартаком» о переходе полузащитника Даниила Зорина, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, калининградцы готовы взять 20-летнего россиянина в аренду. Отмечается, что красно-белые не готовы отпускать игрока пока не решится ситуация с возможным трансфером хавбека «Ривер Плейта» Эсекьеля Барко.
Еще одним игроком, которого «Балтика» готова взять в аренду является нападающий Павел Мелешин. Калининградский клуб уже обращался о переходе 20-летнего форварда.
Зорин провел за основную команду «Спартака» 6 матчей и сделал 1 голевой пас. На счету Мелешина 25 матчей за красно-белых и 4 гола.
Источник: Metaratings.ru
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Оренбург – Спартак
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