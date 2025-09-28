Футбол
28 сентября, 18:23

«Спартак» — «Пари НН»: Зобнин и Угальде сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
Роман Зобнин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Пари НН» на матч 10-го тура РПЛ.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Спартак»: Максименко, Дмитриев, Джику, Литвинов, Денисов, Зобнин, Жедсон, Барко, Маркиньос, Солари, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Бабич, Ву, Рябчук, Хлусевич, Мартинс, Зорин, Гарсия, Бонгонда, Заболотный.

«Пари НН»: Медведев, Коледин, Каккоев, Карич, Шнапцев, Майга, Смелов, Ивлев, Лесовой, Боселли, Олусегун.

Запасные: Лукьянов, Кошкин, Александров, Крашевский, Кастильо, Пигас, Ермаков, Сефас, Калинский, Царукян, Весино, Грулев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Спартак» — «Пари НН». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
28 сентября, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:0
Пари Нижний Новгород
«Я за легионеров! Халк, Промес, Данни, Вендел — украшение РПЛ». Романцев — о лимите, Черчесове и чемпионской гонке
ВАР стал чаще вмешиваться в действия арбитров
«Акинфеев бьет в лицо игрока — за что желтая Андраде?» Талалаев опять дал огня — никак не успокоится после ЦСКА
«Акрон» обратился в ЭСК по неудалению нападающего «Ахмата» Садулаева
Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в ЭСК по решению арбитра в матче «Крылья Советов» — «Динамо»
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Jean4

    Это только один матч из десяти. Вернется Умяров и Пруцева некуда ставить.

    28.09.2025

  • vit 72

    Тогда сорри)

    28.09.2025

  • rustov

    Трансляция начинается. Комментатор, тот который с писклявым голосом, выдал перл: если сегодня Спартак выиграет, а следующая игра с ЦСКА, и там победит, то Спартак сравняется с ЦСКА по очкам!

    28.09.2025

  • Maxim Komarovskiy

    Сложно понять станковича. Каждый матч от Денисова привоз, абсолютно каждый. И он в основе.

    28.09.2025

  • Веравалер

    Вместо Ромы. Или Рому направо, вместо Дениски

    28.09.2025

  • Jean4

    И вместо кого бы он тут вышел? Зобнина? В остальных матчах опять сидел бы на лавке. Там хоть играет.

    28.09.2025

  • Дмитрий Томин

    жаль помазуна.

    28.09.2025

  • Jean4

    В запасе 11 человек, из них 4-5 игроков не слабее тех, кто вышел на поле в основе. Усилить есть кем, только тренера толкового нет.

    28.09.2025

  • Дмитрий Томин

    цвп !!! дави спатак

    28.09.2025

  • CoM/~/oster

    Похоже, Бабич стал Джикией...

    28.09.2025

  • sargon

    вообще то это юмор был..

    28.09.2025

  • vit 72

    Не ставит плохо, ставит тоже плохо. тебе вообще не пох сколько за него заплатили?

    28.09.2025

  • Saypin

    опять Зобнин

    28.09.2025

  • Вася

    опять суперсвязка максименко-денисов в старте, поставил, что спартак пропустит! я только из-за этой связки, жду когда лысого пнут под зад!

    28.09.2025

  • zel_co

    Опять Денисов....

    28.09.2025

  • Веравалер

    Зачем Пруцева одолжили проводницам - не понимаю...

    28.09.2025

  • Owck

    Наиль отбывает дисквалификацию, поэтому вышел в старте Роман.

    28.09.2025

  • Адекватный спартач

    Опять Максименко...

    28.09.2025

  • sargon

    А как же топ Гарсия?)))

    28.09.2025

  • J. P.

    Деян хочет устроить суперрезультативный матч с обилием голов в обои ворота?

    28.09.2025

  • Valerii Zub

    @RPLOVICHH в тг транса в профилe

    28.09.2025

    • «Спартак» — «Пари НН»: трансляция матча РПЛ онлайн

    Челестини: «ЦСКА заслужил победу над «Балтикой»
