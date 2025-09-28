«Спартак» — «Пари НН»: Зобнин и Угальде сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Пари НН» на матч 10-го тура РПЛ.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Спартак»: Максименко, Дмитриев, Джику, Литвинов, Денисов, Зобнин, Жедсон, Барко, Маркиньос, Солари, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Бабич, Ву, Рябчук, Хлусевич, Мартинс, Зорин, Гарсия, Бонгонда, Заболотный.

«Пари НН»: Медведев, Коледин, Каккоев, Карич, Шнапцев, Майга, Смелов, Ивлев, Лесовой, Боселли, Олусегун.

Запасные: Лукьянов, Кошкин, Александров, Крашевский, Кастильо, Пигас, Ермаков, Сефас, Калинский, Царукян, Весино, Грулев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.