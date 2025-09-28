«Спартак» и «Пари НН» сыграют в чемпионате России 28 сентября

«Спартак» примет «Пари НН» в 10-м туре чемпионата России в воскресенье, 28 сентября. Матч на стадионе «Лукойл Арена» в Москве начинается в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

28 сентября, 19:30. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча спартаковцев и нижегородцев. Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Пари НН» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию матча в Тушино покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

В девяти матчах сезона премьер-лиги красно-белые набрали 15 очков, нижегородцы — 6. В 11-м туре «Спартак» проведет дерби с ЦСКА.