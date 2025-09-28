Челестини: «ЦСКА заслужил победу над «Балтикой»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги матча против «Балтики» (1:0) в 10-м туре РПЛ.

«Мы заслужили победу. Мы были командой, которая хотела больше атаковать, создавала моменты, все время искала шансы у чужих ворот. Мы восстановили ту энергию, которая у нас была на протяжении двух месяцев. «Балтика» — очень тяжелая команда, против них тяжело играть. Нужно попотеть, чтобы забить им», — сказал Челестини в эфире «Матч Премьер».

ЦСКА (21 очко) вышел на первое место в РПЛ. «Балтика» (17) потерпела первое поражение после старта чемпионата и идет пятой.

В следующем туре армейцы примут «Спартак», а «Балтика» на своем поле встретится с махачкалинским «Динамо». Обе игры пройдут 5 октября.