«Спартак» отказался от приобретения мексиканского полузащитника Чавеса
Посредники предлагали «Спартаку» кандидатуру полузащитника «Пачуки» Луиса Чавеса. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, трансфер мог обойтись московскому клубу в 8-9 миллионов евро, а сам игрок мог получать в «Спартаке» около 2,3 миллиона евро в год. Однако руководство красно-белых отказалось от кандидатуры 27-летнего Чавеса, так как приоритетными целями являются другие футболисты. Отмечается, что официальных переговоров о переходе хавбека клубы не проводили.
Футболист выступает за «Пачуку» с 2019 года. В минувшем сезоне он принял участие в 42 матчах за мексиканскую команду во всех турнирах, отметился 3 голами и 5 результативными передачами.
По итогам минувшего сезона «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ. Московскую команду с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.
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