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Судейство

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Хусаинов — о видео переговоров судей во время матча «Зенит» «Спартак»: «Это же филькина грамота»

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Бывший судья категории ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал «СЭ» видео переговоров арбитров во время матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Это же филькина грамота. В правилах четко написано, что такое нарушение. Как можно толкаться и в каких случаях можно это делать. Они просто мутят воду, ищут отговорки. Глубоко убежден, все эти трактовки — это беспредел! Там было явное нарушение правил. Переоденьте Зобнина в футболку «Зенита» и все станет на место. Есть ли толк от этих видео? Нет, они просто уводят в сторону от правил игры», — сказал Хусаинов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В видео показаны эпизоды разговоров главного арбитра встречи Павла Кукуяна с футболистами, конфликты игроков и падение форварда «Спартака» Кейта Бальде в штрафной площади «Зенита», а также момент со вторым голом «Зенита» в ворота «Спартака», когда полузащитник питерской команды Далер Кузяев толкнул в спину полузащитника красно-белых Романа Зобнина.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Сергей Хусаинов
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