Хусаинов — о видео переговоров судей во время матча «Зенит» «Спартак»: «Это же филькина грамота»
Бывший судья категории ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал «СЭ» видео переговоров арбитров во время матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».
«Это же филькина грамота. В правилах четко написано, что такое нарушение. Как можно толкаться и в каких случаях можно это делать. Они просто мутят воду, ищут отговорки. Глубоко убежден, все эти трактовки — это беспредел! Там было явное нарушение правил. Переоденьте Зобнина в футболку «Зенита» и все станет на место. Есть ли толк от этих видео? Нет, они просто уводят в сторону от правил игры», — сказал Хусаинов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
В видео показаны эпизоды разговоров главного арбитра встречи Павла Кукуяна с футболистами, конфликты игроков и падение форварда «Спартака» Кейта Бальде в штрафной площади «Зенита», а также момент со вторым голом «Зенита» в ворота «Спартака», когда полузащитник питерской команды Далер Кузяев толкнул в спину полузащитника красно-белых Романа Зобнина.
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3
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4
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5
|Ахмат
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Урал
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12
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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