«Спартак» оштрафовали на 210 тысяч рублей по итогам матча РПЛ с «Динамо»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Спартак» оштрафован на 210 тысяч рублей по итогам матча с «Динамо» (0:2) в 28-м туре РПЛ.

— В матче «Динамо» — «Спартак» было много нарушений. Первое — неподобающее поведение команды «Спартак», команда оштрафована на 100 тысяч рублей. В послематчевой пресс-конференции участвовал Сакич вместо Станковича — «Спартак» оштрафован на 20 тысяч за один подпункт регламента, и на 20 тысяч за второй.

Ролан Гусев вышел за пределы технической зоны, оштрафован на 20 тысяч рублей. Станкович лично оштрафован на 30 тысяч, клуб на 20 тысяч за выход тренера на поле. Также игроки «Спартака» не прошли в микст-зону — штраф 50 тысяч рублей.

«Динамо» набрало 53 очка за 28 матчей и располагается на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России. У «Спартака» 51 балл и пятая строчка.