Источник: «Спартак» готов продать Дуарте летом

«Спартак» открыт к продаже защитника Алексиса Дуарте в летнее трансферное окно, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 25-летний парагваец не входит в планы спортивного директора красно-белых Фрэнсиса Кахигао. Игроком интересуются клубы из Латинской Америки.

Дуарте выступает за «Спартак» с зимы 2023 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 3 миллиона евро. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.