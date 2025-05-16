Махачкалинское «Динамо» прошло лицензирование на сезон РПЛ-2025/26

Махачкалинское «Динамо» объявило о получении лицензии для выступления в РПЛ в сезоне-2025/26.

«Клуб прошел обязательную процедуру лицензирования с первого раза», — уточнила пресс-служба «Динамо».

«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/25. Команда в 28 матчах набрала 27 очков. В сезоне-2023/24 дагестанский клуб занял второе место в первой лиге и вышел в РПЛ.