Умяров: «Все хорошо, всех с победой! Вся борьба еще впереди!»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров коротко подвел итоги матча 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1).

«Все хорошо, всех с победой! Вся борьба еще впереди!» — заявил Умяров.

«Спартак», набравший семь очков, присоединился к лидирующим в турнирной таблице петербургскому «Зениту» и ЦСКА. «Оренбург» с тремя очками идет на десятой строчке.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом» 6 августа, а «Оренбург» днем позднее встретится в гостях с «Ростовом».