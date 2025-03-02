«Спартак» — «Оренбург»: видео голов

«Спартак» на своем поле обыграл «Оренбург» в матче 19-го тура РПЛ — 2:0.

51-я минута. Манфред Угальде — 1:0.

90+6-я минута. Пабло Солари — 2:0.

«Спартак» (40 очков) поднялся на второе место в РПЛ. По дополнительным показателям красно-белые уступают «Зениту» и опережают «Краснодар».

«Оренбург» (8) остается последним в турнирной таблице РПЛ.