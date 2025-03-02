Агент Солари о первом голе за «Спартак»: «Надеюсь, что это будет его первый мяч из многих»

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Спартака» Пабло Солари, в комментарии для «СЭ» отреагировал на первый гол 23-летнего аргентинца за московский клуб.

Футболист забил на 90+6-й минуте матча 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).

«Я очень рад за Пабло! Очень надеюсь, что это будет его первый гол из многих за «Спартак», — сказал Кипешмид «СЭ».

Солари перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» в начале февраля 2025 года. Матч против «Оренбурга» стал для него дебютным в составе москвичей.