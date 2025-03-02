Голы Угальде и Солари принесли «Спартаку» победу над «Оренбургом»
«Спартак» на своем поле обыграл «Оренбург» в матче 19-го тура РПЛ — 2:0.
Счет на 51-й минуте открыл Манфред Угальде. В концовке дебютный гол за красно-белых забил Пабло Солари.
«Спартак» (40 очков) поднялся на второе место в РПЛ. По дополнительным показателям красно-белые уступают «Зениту» и опережают «Краснодар».
«Оренбург» (8) остается последним в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Таблица РПЛ
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