Голы Угальде и Солари принесли «Спартаку» победу над «Оренбургом»

«Спартак» на своем поле обыграл «Оренбург» в матче 19-го тура РПЛ — 2:0.

Счет на 51-й минуте открыл Манфред Угальде. В концовке дебютный гол за красно-белых забил Пабло Солари.

«Спартак» (40 очков) поднялся на второе место в РПЛ. По дополнительным показателям красно-белые уступают «Зениту» и опережают «Краснодар».

«Оренбург» (8) остается последним в турнирной таблице РПЛ.