«Спартак» — «Оренбург»: Угальде открыл счет

«Спартак» вышел вперед в матче против «Оренбурга» в 19-м туре РПЛ — 1:0.

На 51-й минуте отличился Манфред Угальде. Гол стал для 22-летнего форварда 16-м в текущем розыгрыше РПЛ.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Оренбург».