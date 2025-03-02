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Сергеев: «В матче против «Краснодара» мы добились хорошего результата»

Сергей Ярошенко

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев поделился мнением об игре против «Краснодара» в 19-м туре РПЛ (1:1).

«Считаю, что мы сыграли хорошо, но было тяжело. Играли против лидера чемпионата, «Краснодар» много атаковал, но мы грамотно перестраивались, собрались. Мы добились хорошего результата, на свои очки мы точно наиграли», — цитирует Сергеева «РБ Спорт».

В этом матче 29-летний форвард отметился голевой передачей.

После 19 туров «Краснодар» набрал 40 очков и идет на первом месте в РПЛ, а «Крылья Советов» с 19 очками занимают десятое место.

Источник: РБ Спорт
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Иван Сергеев
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