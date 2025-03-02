Сергеев: «В матче против «Краснодара» мы добились хорошего результата»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев поделился мнением об игре против «Краснодара» в 19-м туре РПЛ (1:1).

«Считаю, что мы сыграли хорошо, но было тяжело. Играли против лидера чемпионата, «Краснодар» много атаковал, но мы грамотно перестраивались, собрались. Мы добились хорошего результата, на свои очки мы точно наиграли», — цитирует Сергеева «РБ Спорт».

В этом матче 29-летний форвард отметился голевой передачей.