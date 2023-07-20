«Спартак» — «Оренбург»: дата и время начала матча 1-го тура РПЛ
В воскресенье, 23 июля, «Спартак» на своем поле примет «Оренбург» в рамках 1-го тура чемпионата России 2023 / 2024. Матч состоится на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — 17:30 (по московскому времени).
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Спартак» — «Оренбург». Видеотрансляция матча в прямом эфире будет доступна на канале «Матч Премьер». Начало эфира — 17:25.
В последнем очной встрече команд победу одержал «Оренбург» со счетом 2:0.
В сезоне 2022 / 2023 «Спартак» занял третье место в чемпионате России, набрав 54 очка. «Оренбург» финишировал на седьмой строчке с 46-ю очками.
РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика
Положение команд
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Хоккей
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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|0-0
|0
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5
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
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|0-0
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7
|Оренбург
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|0-0
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8
|Локомотив
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|0
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|0-0
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
|0
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
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14
|Факел
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
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|0
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|0-0
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16
|Балтика
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Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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