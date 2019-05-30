"Спартак" опубликовал график подготовки к новому сезону

"Спартак" в своем Инстаграме опубликовал график подготовки к новому сезону. За время предсезонки красно-белые проведут контрольный матч против "Сочи", а также сыграют с ЦСКА, "Ростовом" и "Краснодаром" в рамках турнира в Австрии.

– 14 июня спартаковцы соберутся в Москве и на следующий день пройдут медобследование, – говорится в сообщении. – С 16 по 21 июня команда будет тренироваться в Тарасовке, а 22-го в 15:00 проведет товарищеский матч с новичком РПЛ – ФК "Сочи". Встреча пройдет на тренировочном поле около "Открытие Арены".

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24 июня красно-белые отправятся на сбор в Австрию, в рамках которого примут участие в турнире, который пройдет в местечке Пеллау на востоке страны. 27 июня "Спартак" сыграет с "Ростовом", 30 июня – с ЦСКА, а 4 июля – с "Краснодаром".

После матча с краснодарцами "Спартак" вернется в Москву и продолжит готовиться к старту сезона в РПЛ, который намечен на середину июля.

Напомним, "Спартак" занял 5-е место в премьер-лиге-2018/19 и сыграет в квалификации Лиги Европы.

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