«Спартак» объявил состав на первый тренировочный сбор в ОАЭ

«Спартак» на официальном сайте опубликовал состав на первый зимний учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Дубае (ОАЭ) с 13 по 27 января.

Вратари: Михаил Волков, Александр Максименко, Александр Селихов и Антон Шитов;

Защитники: Максим Веденеев, Георгий Джикия, Дмитрий Иванников, Леон Классен, Павел Маслов, Мацей Рыбус и Никита Чернов;

Полузащитники: Даниил Денисов, Антон Зиньковский, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс, Данил Пруцев, Иван Пяткин, Наиль Умяров, Даниил Хлусевич и Виталий Шитов;

Нападающие: Кейта Бальде, Павел Мелешин, Шамар Николсон и Александр Соболев.

Полузащитник Виктор Мозес, восстанавливающийся после травмы, пропустит первый сбор и присоединится к команде позже. В Дубае также не будут работать защитники Николай Рассказов и Миха Мевля, которые, вероятно, продолжат карьеру в других клубах.

Форвард Квинси Промес обратился к клубу с просьбой начать подготовку по индивидуальному графику по личным обстоятельствам. «Спартак» удовлетворил просьбу игрока.

На первом сборе «Спартак» проведет два товарищеских матча с клубами из Болгарии: 22 января соперником красно-белых станет софийский «Левски», а 27-го — «Ботев» из Пловдива.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 матчей.