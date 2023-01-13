Чесноков пройдет просмотр в «Ахмате»

Казахстанский полузащитник Ислам Чесноков прибыл на просмотр в «Ахмат».

Как сообщает Meta-ratings.kz, 23-летний игрок приехал в расположение грозненской команды в Турции на двухнедельный просмотр.

Последние два сезона Чесноков провел в «Белшине». В прошлом сезоне он забил 7 голов в 26 матчах.

«Ахмат» занимает 6-е место в чемпионате России.