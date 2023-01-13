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Сегодня, 01:13

Чесноков пройдет просмотр в «Ахмате»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Казахстанский полузащитник Ислам Чесноков прибыл на просмотр в «Ахмат».

Как сообщает Meta-ratings.kz, 23-летний игрок приехал в расположение грозненской команды в Турции на двухнедельный просмотр.

Последние два сезона Чесноков провел в «Белшине». В прошлом сезоне он забил 7 голов в 26 матчах.

«Ахмат» занимает 6-е место в чемпионате России.

Источник: https://meta-ratings.kz/news/kazakhstanskii-poluzashitnik-islam-chesnokov-proidet-prosmotr-v-akhmate-219345/
Футбол
ФК Ахмат
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Спартак

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Краснодар

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И К Ж
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