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«Спартак» объявил об отставке Кононова

19:29
Олег Кононов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Сообщение об отставке Кононова на сайте "Спартака". Фото ФК "Спартак"
Олег Кононов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» на своем официальном сайте объявил об уходе Олега Кононова с поста главного тренера. В воскресенье, 29 сентября, красно-белые уступили «Оренбургу» дома (1:2).

— Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против «Оренбурга» подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды, — говорится в сообщении. —  К следующему матчу против «Краснодара» красно-белых будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов.

Кононов возглавлял «Спартак» с 13 ноября 2018 года. Под его руководством красно-белые заняли 5-е место в чемпионате России.

В августе красно-белые вылетели из Лиги Европы-2019/20 на стадии раунда плей-офф. После этого команда проиграла четыре матча подряд в РПЛ.

Кононов отправлен в отставку. Онлайн-трансляция

На сайте и в соцсетях «Спартак» проиллюстрировал сообщение одинаковой фотографией. На ней — Кононов и Кузнецов на скамейке красно-белых.

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https://spartak.com/news/2019-09-29-oleg_kononov_pokidayet_spartak/

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