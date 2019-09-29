«Спартак» объявил об отставке Кононова

«Спартак» на своем официальном сайте объявил об уходе Олега Кононова с поста главного тренера. В воскресенье, 29 сентября, красно-белые уступили «Оренбургу» дома (1:2).

— Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против «Оренбурга» подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды, — говорится в сообщении. — К следующему матчу против «Краснодара» красно-белых будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов.

Кононов возглавлял «Спартак» с 13 ноября 2018 года. Под его руководством красно-белые заняли 5-е место в чемпионате России.

В августе красно-белые вылетели из Лиги Европы-2019/20 на стадии раунда плей-офф. После этого команда проиграла четыре матча подряд в РПЛ.

Кононов отправлен в отставку. Онлайн-трансляция

На сайте и в соцсетях «Спартак» проиллюстрировал сообщение одинаковой фотографией. На ней — Кононов и Кузнецов на скамейке красно-белых.

Олег Кононов покидает «Спартак»



Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против «Оренбурга» подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды. https://t.co/VSZVXo1mW4 pic.twitter.com/JNe6qb2uTm — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 29, 2019

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