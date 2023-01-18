В «Стандарте» прокомментировали информацию о том, что Дюссенн согласовал контракт с «Локомотивом»

Пресс-атташе «Стандарда» Оливье Сметс отреагировал на информацию о том, что Локомотив" согласовал с бельгийским клубом трансфер защитника Ноэ Дюссенна.

«У меня нет информации о том, что «Локомотив» согласовал переход Дюссенна. В любом случае, это слухи. Мы такое не комментируем», — приводит слова Сметса Sport24

Действующее соглашение бельгийца с «Стандартом» рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне он провел за льежскую команду 20 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 1 миллион евро.