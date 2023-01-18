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В «Стандарте» прокомментировали информацию о том, что Дюссенн согласовал контракт с «Локомотивом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Пресс-атташе «Стандарда» Оливье Сметс отреагировал на информацию о том, что Локомотив" согласовал с бельгийским клубом трансфер защитника Ноэ Дюссенна.

«У меня нет информации о том, что «Локомотив» согласовал переход Дюссенна. В любом случае, это слухи. Мы такое не комментируем», — приводит слова Сметса Sport24

Действующее соглашение бельгийца с «Стандартом» рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне он провел за льежскую команду 20 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 1 миллион евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-18-v-standarde-otreagirovali-nanovost-o-tom-chto-lokomotiv-soglasoval-kontrakt-s-dyussennom

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