Кечинов назвал Мевлю самым провальным трансфером «Спартака» за последние годы: «Не пришелся ко двору»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» отреагировал на разрыв контракта красно-белых с защитником Михой Мевлей.

«Наверное, можно сказать, что Мевля — самый провальный трансфер «Спартака» за последние годы. Не пришелся ко двору. Казалось, опытный защитник, но играя за «Спартак», было видно, что он совсем не готов. Не знаю, с чем это связано. Наверное, лучшие его годы уже прошли», — сказал Кечинов «СЭ».

Мевля перешел в «Спартак» в сентябре 2022 года в качестве свободного агента.

В текущем сезоне 32-летний словенец провел за красно-белых 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.