Пономарев об идее книг для футболистов: «А иностранцам что делать? Все российские книги переводить на их язык?»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об идее министра спорта РФ Михаила Дегтярева о повышении уровня образования молодых футболистов посредством чтения книг.

«Это абсолютно ни к чему. А иностранцам что делать, все российские книги переводить на их язык? Не подумали. Это в духе советских времен. Но у нас все сами брали книги. У меня был сборник стихов Есенина, я их знал наизусть. Потом мы менялись между собой книгами. Но что нам было делать? Про лимит инициатива хорошая, но про книги — нет», — сказал Пономарев «СЭ».

25 августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Минспорта утвердит перечень рекомендуемых книг для российских футболистов.