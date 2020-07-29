«Спартак» объявил о компенсации владельцам абонементов, не попавших на футбол из-за коронавируса

«Спартак» компенсирует деньги тем владельцам абонементов, которые не смогли попасть на матчи из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Игры проводились с ограниченным количеством зрителей.

«Дорогие красно-белые! Заключительная часть сезона прошла в непривычных и сложных для всех нас условиях, — говорится в сообщении. — К сожалению, из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, «Открытие Арена» была заполнена только на 10 процентов. И не все владельцы абонементов смогли посетить каждую из четырех домашних игр после возобновления чемпионата.

Те владельцы абонементов, которые не участвовали в жеребьевках перед матчами с «Уфой», «Тамбовом», «Локомотивом» и «Ахматом» или не выиграли хотя бы в одной из них, могут получить компенсацию в личном кабинете в виде денариев. Подробная информация будет направлена им на личную почту.

Денарии можно использовать следующим образом: оплатить часть стоимости билетов на матчи нового сезона, компенсировать 25 процентов от цены абонемента на новый сезон, зачесть при покупке в интернет-магазине или официальных офлайн-магазинах клуба.

Кроме того, сумму компенсации можно пожертвовать в фонд «Спартак — детям». О старте абонементной кампании на сезон-2020/21 мы сообщим дополнительно".

В первом туре Тинькофф чемпионата России «Спартака» дома сыграет с «Сочи». Базовый день тура — 9 августа. Более точное расписание станет известно позднее.