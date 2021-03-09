«Спартак» обратится в РФС с просьбой отменить желтую карточку Жиго

Московский «Спартак» намерен обратиться в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой отменить желтую карточку французского защитника Самюэля Жиго, полученную в матче 21-го тура чемпионата России против «Краснодара» (6:1). Об этом «СЭ» сообщил директор клуба по связям с общественностью Антон Фетисов.

Предупреждение стало для Жиго четвертым в чемпионате, и он пропустит матч 22-го тура с «Динамо» из-за дисквалификации.

«Клуб планирует обратиться в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизод с получением желтой карточки Самюэлем Жиго», — сказал Фетисов.

Начиная с сезона-2020/21 КДК РФС получил право отменять желтые карточки в том случае, если футболист, получая ее, пропускает следующий тур из-за дисквалификации (по регламенту РПЛ — четвертую, восьмую и так далее).

(Артем Калинин)