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«Спартак» обратится в РФС с просьбой отменить желтую карточку Жиго

15:04
Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Московский «Спартак» намерен обратиться в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой отменить желтую карточку французского защитника Самюэля Жиго, полученную в матче 21-го тура чемпионата России против «Краснодара» (6:1). Об этом «СЭ» сообщил директор клуба по связям с общественностью Антон Фетисов.

7&nbsp;марта. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; 6:1. Джордан Ларссон, Александр Соболев, Квинси Промес.6:1 — разовое безумие или начало большого пути «Спартака»?

Предупреждение стало для Жиго четвертым в чемпионате, и он пропустит матч 22-го тура с «Динамо» из-за дисквалификации.

«Клуб планирует обратиться в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизод с получением желтой карточки Самюэлем Жиго», — сказал Фетисов.

Начиная с сезона-2020/21 КДК РФС получил право отменять желтые карточки в том случае, если футболист, получая ее, пропускает следующий тур из-за дисквалификации (по регламенту РПЛ — четвертую, восьмую и так далее).

(Артем Калинин)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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