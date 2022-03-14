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Сегодня, 21:05

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по работе арбитра Кукуляка в матче с «Краснодаром»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Болельщики «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

«Клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку действиям арбитра Кукуляка в нескольких эпизодах, среди которых — штрафной удар за фол Кофрие, офсайд Николссона в эпизоде с голом Бакаева, пенальти в ворота «Спартака» за фол Мартинса», — сказал Зеленов.

Экспертно-судейская комиссия не может рассмотреть полную жалобу «Спартака»

13 марта в матче «Спартак» — «Краснодар» бригада арбитра Евгения Кукуляка также не засчитала два гола красно-белых в ворота «быков».

«Спартак» с 26 баллами занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» располагается на 5-й строчке с 35 очками.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Краснодар
Голы
Сперцян, 5 (0:1), Промес, 38 (1:1), Сперцян, 86 (1:2)
Спартак
Селихов Кофрие (Зобнин, 90) Жиго Айртон Джикия Мозес (Хлусевич, 64) Бакаев (Ларссон, 75) Мартинс Умяров (Соболев, 90) Николсон Промес
Краснодар
Сафонов Сорокин Мартынович Чернов Манелов (Газинский, 73) Петров Ионов (Якимов, 90+6) Черников Сперцян Кривцов Ильин (Попов, 90+1)
Предупреждения
Умяров 43’, Николсон 44’  -  Черников 31’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Большаков (Санкт-Петербург) Иванов (Кострома)
ВАР
Москалев (Воронеж) Данченко (Уфа)
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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Евгений Кукуляк
18
16
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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Уфа – Н. Новгород
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Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
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Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
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