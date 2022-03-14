«Спартак» обратился в ЭСК РФС по работе арбитра Кукуляка в матче с «Краснодаром»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

«Клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку действиям арбитра Кукуляка в нескольких эпизодах, среди которых — штрафной удар за фол Кофрие, офсайд Николссона в эпизоде с голом Бакаева, пенальти в ворота «Спартака» за фол Мартинса», — сказал Зеленов.

Экспертно-судейская комиссия не может рассмотреть полную жалобу «Спартака»

13 марта в матче «Спартак» — «Краснодар» бригада арбитра Евгения Кукуляка также не засчитала два гола красно-белых в ворота «быков».

«Спартак» с 26 баллами занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» располагается на 5-й строчке с 35 очками.