Экспертно-судейская комиссия не может рассмотреть полную жалобу «Спартака»
«Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК) с просьбой дать оценку действиям арбитра Евгения Кукуляка в нескольких эпизодах матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России с «Краснодаром» (1:2).
Среди них: штрафной удар за фол Кофрие, офсайд Николсона в эпизоде с голом Бакаева, пенальти в ворота красно-белых за фол Мартинса, сообщили «СЭ» в пресс-службе московского клуба.
Но в соответствии с Положением об экспертно-судейской комиссии основаниями для обращения в ЭСК являются ключевые спорные моменты, возникающие в процессе судейства матчей, которые повлияли или могли повлиять на их ход или исход:
— нарушения правил игры при забитых голах,
— эпизоды с назначением или не назначением пенальти,
— ошибочное предъявление красной карточки,
— ошибки в идентификации наказанных игроков.
Как следует из документа, ЭСК не дает оценку правильности назначения штрафного и свободного ударов. Таким образом, эксперты не должны реагировать на жалобу красно-белых, касающуюся назначения штрафного удара за игру рукой Кофрие.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
13
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 0
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|0 : 0
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|1 : 2
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7