Экспертно-судейская комиссия не может рассмотреть полную жалобу «Спартака»

«Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК) с просьбой дать оценку действиям арбитра Евгения Кукуляка в нескольких эпизодах матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России с «Краснодаром» (1:2).

Среди них: штрафной удар за фол Кофрие, офсайд Николсона в эпизоде с голом Бакаева, пенальти в ворота красно-белых за фол Мартинса, сообщили «СЭ» в пресс-службе московского клуба.

Но в соответствии с Положением об экспертно-судейской комиссии основаниями для обращения в ЭСК являются ключевые спорные моменты, возникающие в процессе судейства матчей, которые повлияли или могли повлиять на их ход или исход:

— нарушения правил игры при забитых голах,

— эпизоды с назначением или не назначением пенальти,

— ошибочное предъявление красной карточки,

— ошибки в идентификации наказанных игроков.

Как следует из документа, ЭСК не дает оценку правильности назначения штрафного и свободного ударов. Таким образом, эксперты не должны реагировать на жалобу красно-белых, касающуюся назначения штрафного удара за игру рукой Кофрие.