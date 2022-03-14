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Судейство

Сегодня, 21:37

Экспертно-судейская комиссия не может рассмотреть полную жалобу «Спартака»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Евгений Кукуляк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК) с просьбой дать оценку действиям арбитра Евгения Кукуляка в нескольких эпизодах матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России с «Краснодаром» (1:2).

Среди них: штрафной удар за фол Кофрие, офсайд Николсона в эпизоде с голом Бакаева, пенальти в ворота красно-белых за фол Мартинса, сообщили «СЭ» в пресс-службе московского клуба.

13&nbsp;марта. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Евгений Кукуляк. «Спартак» снова недоволен судейством. Что произошло в Тушине?

Но в соответствии с Положением об экспертно-судейской комиссии основаниями для обращения в ЭСК являются ключевые спорные моменты, возникающие в процессе судейства матчей, которые повлияли или могли повлиять на их ход или исход:

— нарушения правил игры при забитых голах,

— эпизоды с назначением или не назначением пенальти,

— ошибочное предъявление красной карточки,

— ошибки в идентификации наказанных игроков.

Как следует из документа, ЭСК не дает оценку правильности назначения штрафного и свободного ударов. Таким образом, эксперты не должны реагировать на жалобу красно-белых, касающуюся назначения штрафного удара за игру рукой Кофрие.

ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Евгений Кукуляк
3
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
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Урал – Ахмат
 0 : 0
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Химки – Сочи
 0 : 0
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