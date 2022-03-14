«Ростов» сделал шесть замен в матче с «Рубином». Это первый случай в истории РПЛ

«Ростов» сделал шесть замен в матче чемпионата России с «Рубином»

В матче 21-го тура между «Рубином» и «Ростовом» ростовчане были вынуждены сделать шесть замен.

Футболист «Ростова» Игорь Калинин в конце второго тайма получил удар по голове и был заменен. Вместо него на поле появился Александр Мухин.

Согласно регламенту проведения соревнований, если у игрока черепно-мозговая травма, то разрешено сделать дополнительную замену. Так число замен ограниченно пятью футболистами.