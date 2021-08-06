Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Бувач: «Макаров обладает менталитетом победителя и точно поможет «Динамо» стать сильнее»

17:47
Теги:

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач считает, что подписание полузащитника Дениса Макарова поможет московской команде стать сильнее.

Ранее, 6 августа, «Динамо» объявило о подписании 5-летнего контракта с 23-летним российским футболистом.

«Нам очень импонирует стиль игры Дениса. Убеждены, что он обладает менталитетом победителя и точно поможет нам стать сильнее. Макаров уже играет на очень высоком уровне, он действительно хорош, но если продолжит упорно трудиться, то вырастет в футболиста топ-уровня. С нетерпением ожидаем, когда он приступит к работе с «Динамо» и тренерским штабом Сандро Шварца», — приводит слова Бувача пресс-служба «Динамо».

В прошлом сезоне полузащитник провел 30 матчей за «Рубин», забил 9 голов и сделал две результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/zelko-buvac-makarov-obladaet-mentalitetom-pobeditelya-i-tocno-sdelaet-nasu-komandu-silnee

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Баюшкин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — пятая
«Не кричите сейчас про Рио! Наверху услышат. Лучше тихонечко огородами туда зайдем». Трефилов — о финале Олимпиады-2020
Олимпиада, 6 августа: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
Волейболистка сборной Бразилии после матча с Россией покинула Олимпиаду из-за допинга
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
3
Офсайд