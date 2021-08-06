Бувач: «Макаров обладает менталитетом победителя и точно поможет «Динамо» стать сильнее»
Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач считает, что подписание полузащитника Дениса Макарова поможет московской команде стать сильнее.
Ранее, 6 августа, «Динамо» объявило о подписании 5-летнего контракта с 23-летним российским футболистом.
«Нам очень импонирует стиль игры Дениса. Убеждены, что он обладает менталитетом победителя и точно поможет нам стать сильнее. Макаров уже играет на очень высоком уровне, он действительно хорош, но если продолжит упорно трудиться, то вырастет в футболиста топ-уровня. С нетерпением ожидаем, когда он приступит к работе с «Динамо» и тренерским штабом Сандро Шварца», — приводит слова Бувача пресс-служба «Динамо».
В прошлом сезоне полузащитник провел 30 матчей за «Рубин», забил 9 голов и сделал две результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://fcdynamo.ru/news/zelko-buvac-makarov-obladaet-mentalitetom-pobeditelya-i-tocno-sdelaet-nasu-komandu-silnee
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