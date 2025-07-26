Гендир «Спартака» Малышев заявил, что клуб не ведет переговоры о продлении контракта с Черновым

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал будущее защитника Никиты Чернова в команде.

«Будущее Чернова? Мы пока не знаем. Ведутся ли переговоры о продлении? Пока нет. Рассматриваем ли продажу? Трансферное окно не закрыто, поэтому пока не знаем. Могут быть разные варианты», — сказал Малышев.

Чернов присоединился к «Спартаку» в феврале 2022 года. На его счету 80 матчей за красно-белых, в которых он забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Его действующий контракт с московским клубом рассчитан до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

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