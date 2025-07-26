Журналист Доннини о Жерсоне в «Зените»: «В Италии он не оправдал надежд, которые на него возлагались»

Итальянский журналист Россано Доннини в интервью «СЭ» рассказал о периоде выступления новичка «Зенита» Жерсона в серии А.

— Если кратко, то Жерсон не оправдал в Италии тех серьезных надежд, которые на него возлагались. Ни в «Роме», ни в «Фиорентине».

— Можно поподробнее?

— Когда он только появился в «Роме», на нем уже висел двойной груз ответственности. Надо понимать, что для тех, кто в Италии хорошо знает футбол и помнит мировых звезд, Жерсон — это прежде всего один из героев чемпионата мира-1970 и лучший игрок финального матча против нашей сборной. Тогда Бразилия победила Италию со счетом 4:1, а второй и решающий гол в наши ворота забил как раз Жерсон, только другой.

Когда в Рим приехал современный Жерсон, то невольно изначально оказался заложником омонима, то есть был обречен на сравнение с тем, «настоящим» Жерсоном. Нынешний Жерсон, хоть и является талантом, свой экзамен на звездность в серии А не сдал. В «Роме» он ничем особенным не запомнился, а во Флоренции вроде бы начал неплохо: во втором туре «Фиорентина» разнесла «Кьево», который затем с треском вылетел в серию В, а бразилец забил тогда один из шести голов. Беда в том, что по ходу чемпионата он так и не стал заметной фигурой, а ближе к финишу и вовсе растворился.

«Фиорентина», которая взяла Жерсона в аренду, разочаровалась в нем, а сама чуть не вылетела из серии А. Согласно статистике, бразилец провел в итоге почти все матчи в чемпионате. В его активе три забитых мяча, но был и автогол, который оставил «Парму» в серии А, а сами «фиалки» из-за него дрожали до последнего тура. Можете себе представить, каково было отношение болельщиков «Фиорентины» к Жерсону на момент его ухода. Так что «настоящим» Жерсоном для футбольной Италии остается тот, который блистал на чемпионате мира-1970.

«Зенит» объявил о переходе Жерсона из «Фламенго» 13 июля. 28-летний бразилец подписал контракт с российским клубом до конца июня 2030 года.