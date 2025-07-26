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Журналист Доннини о Жерсоне в «Зените»: «В Италии он не оправдал надежд, которые на него возлагались»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

Итальянский журналист Россано Доннини в интервью «СЭ» рассказал о периоде выступления новичка «Зенита» Жерсона в серии А.

— Если кратко, то Жерсон не оправдал в Италии тех серьезных надежд, которые на него возлагались. Ни в «Роме», ни в «Фиорентине».

— Можно поподробнее?

— Когда он только появился в «Роме», на нем уже висел двойной груз ответственности. Надо понимать, что для тех, кто в Италии хорошо знает футбол и помнит мировых звезд, Жерсон — это прежде всего один из героев чемпионата мира-1970 и лучший игрок финального матча против нашей сборной. Тогда Бразилия победила Италию со счетом 4:1, а второй и решающий гол в наши ворота забил как раз Жерсон, только другой.

Когда в Рим приехал современный Жерсон, то невольно изначально оказался заложником омонима, то есть был обречен на сравнение с тем, «настоящим» Жерсоном. Нынешний Жерсон, хоть и является талантом, свой экзамен на звездность в серии А не сдал. В «Роме» он ничем особенным не запомнился, а во Флоренции вроде бы начал неплохо: во втором туре «Фиорентина» разнесла «Кьево», который затем с треском вылетел в серию В, а бразилец забил тогда один из шести голов. Беда в том, что по ходу чемпионата он так и не стал заметной фигурой, а ближе к финишу и вовсе растворился.

«Фиорентина», которая взяла Жерсона в аренду, разочаровалась в нем, а сама чуть не вылетела из серии А. Согласно статистике, бразилец провел в итоге почти все матчи в чемпионате. В его активе три забитых мяча, но был и автогол, который оставил «Парму» в серии А, а сами «фиалки» из-за него дрожали до последнего тура. Можете себе представить, каково было отношение болельщиков «Фиорентины» к Жерсону на момент его ухода. Так что «настоящим» Жерсоном для футбольной Италии остается тот, который блистал на чемпионате мира-1970.

«Зенит» объявил о переходе Жерсона из «Фламенго» 13 июля. 28-летний бразилец подписал контракт с российским клубом до конца июня 2030 года.

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Жерсон
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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