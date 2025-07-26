Журналист Доннини о Жерсоне в «Зените»: «В Италии он не оправдал надежд, которые на него возлагались»
Итальянский журналист Россано Доннини в интервью «СЭ» рассказал о периоде выступления новичка «Зенита» Жерсона в серии А.
— Если кратко, то Жерсон не оправдал в Италии тех серьезных надежд, которые на него возлагались. Ни в «Роме», ни в «Фиорентине».
— Можно поподробнее?
— Когда он только появился в «Роме», на нем уже висел двойной груз ответственности. Надо понимать, что для тех, кто в Италии хорошо знает футбол и помнит мировых звезд, Жерсон — это прежде всего один из героев чемпионата мира-1970 и лучший игрок финального матча против нашей сборной. Тогда Бразилия победила Италию со счетом 4:1, а второй и решающий гол в наши ворота забил как раз Жерсон, только другой.
Когда в Рим приехал современный Жерсон, то невольно изначально оказался заложником омонима, то есть был обречен на сравнение с тем, «настоящим» Жерсоном. Нынешний Жерсон, хоть и является талантом, свой экзамен на звездность в серии А не сдал. В «Роме» он ничем особенным не запомнился, а во Флоренции вроде бы начал неплохо: во втором туре «Фиорентина» разнесла «Кьево», который затем с треском вылетел в серию В, а бразилец забил тогда один из шести голов. Беда в том, что по ходу чемпионата он так и не стал заметной фигурой, а ближе к финишу и вовсе растворился.
«Фиорентина», которая взяла Жерсона в аренду, разочаровалась в нем, а сама чуть не вылетела из серии А. Согласно статистике, бразилец провел в итоге почти все матчи в чемпионате. В его активе три забитых мяча, но был и автогол, который оставил «Парму» в серии А, а сами «фиалки» из-за него дрожали до последнего тура. Можете себе представить, каково было отношение болельщиков «Фиорентины» к Жерсону на момент его ухода. Так что «настоящим» Жерсоном для футбольной Италии остается тот, который блистал на чемпионате мира-1970.
«Зенит» объявил о переходе Жерсона из «Фламенго» 13 июля. 28-летний бразилец подписал контракт с российским клубом до конца июня 2030 года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0