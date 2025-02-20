«Спартак» не рассчитывает на Мелешина

Как стало известно «СЭ», «Спартак» не рассчитывает на нападающего команды Павла Мелешина, который находится в аренде в «Сочи».

Сочинский клуб ведет переговоры с красно-белыми о полноценном выкупе 20-летнего игрока.

Мелешин играет за «Сочи» на правах аренды с сентября 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 13 матчах, забил 9 мячей и отдал результативную передачу. Контракт футболиста со «Спартаком» действует до лета 2027 года. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 800 тысяч евро.