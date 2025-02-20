Источник: «Спартак» окончательно отказался от покупки Илича

Туринская газета Tuttosport утверждает, что вчера московский «Спартак» сообщил «Торино», что окончательно выходит из переговоров по полузащитнику Ивану Иличу.

Президент «Торино» Урбано Кайро был готов, как утверждает издание, продать 23-летнего серба за фиксированные 15 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов, однако московский клуб посчитал, что это завышенные условия для трансфера.

В ближайшее время Илич должен быть включен в заявку «Торино» на серию А. При этом срок возвращения игрока на поле после травмы пока не озвучивается.