Кержаков опроверг возможное возобновление карьеры

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» опроверг возобновление игровой карьеры.

Ранее о такой возможности сообщал «РБ Спорт».

«Видимо, больше нечего про меня писать. Я не знаю, как еще комментировать», — сказал 42-летний Кержаков «СЭ».

Кержаков играл за российские клубы «Зенит» и «Динамо», а также за испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих». В составе петербургской команды он три раза становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

После завершения карьеры в июле 2017 года Кержаков занялся тренерской деятельностью. Он работал с такими командами, как «Томь», «Пари НН», кипрская «Кармиотисса», сербский «Спартак» из Суботицы и «Кайрат».