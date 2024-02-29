Приоритет для «Спартака» на матч с «Факелом» — «Лужники», если не получится — «Арена Химки»

По информации обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера, в связи с отказом РПЛ проводить матч 20-го тура «Спартак» — «Факел» на «Лукойл Арене» в Тушине, первоочередная опция замены, по которой клуб ведет переговоры, — Большая спортивная арена «Лужников».

Если переговоры не приведут к успеху, второй вариант — «Арена Химки».

В четверг, 29 февраля комиссия РПЛ признала несоответствующим состояние футбольного поля на «Лукойл Арене», из-за чего «Спартак» не сможет провести матч 20-го тура РПЛ против «Факела» на домашнем стадионе.

В лиге сообщили, что «Спартаку» необходимо 1 марта определиться со стадионом, на котором состоится игра. В противном случае время и место матча будет назначено самой РПЛ.

Матч «Спартак» — «Факел» должен состояться 10 марта.